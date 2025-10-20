Владимир Кириченко

Двое украинцев вышли в финал чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике, который проходит в Джакарте (Индонезия).

Назар Чепурный квалифицировался в опорном прыжке (3-е место), а Владислав Грико – в многоборье (21-е место).

Богдану Супруну, Игорю Дышуку, Дмитрию Прудько и Святославу Шведу не удалось выйти в финалы.

Чепурный в третий раз выступит в финале чемпионата мира в опорном прыжке, а для Грико это первый финал ЧМ в карьере.

Финал в личном многоборье состоится в среду, 22 октября, а в опорном прыжке – в субботу, 25 октября.

Напомним, что на ЧМ-2025 Чепурный выступает только в опорном прыжке.