Стало известно, в каком виде программы Чепурный выступит на ЧМ-2025
У украинского гимнаста есть проблемы со здоровьем
12 минут назад
Украинец Назар Чепурный для Суспільне Спорт рассказал, что выступит на чемпионате мира-2025 по спортивной гимнастике только в опорном прыжке.
«Неправильно установил [брусья], неправильно рассчитал высоту, и палец у меня вышел в сторону. Я посмотрел на него, сам себе его вправил, но потом это потребовало определенного времени. Сейчас уже намного лучше, но из-за боли работаем как-то так (комментарий был взят 8 октября - прим.).
Вроде бы травма небольшая, но для такой специфики работы, как гимнастика, нужно немного больше восстановления. Как раз так получилось, что нам отменили этап Кубка мира в Париже и в этот же день, когда мы все должны были ехать в Париж, я начал тренировать новую усложнённую программу на дальнейшие соревнования.
На чемпионате мира будет только прыжок. Вообще отрабатываем все шесть снарядов потихоньку. Но уже после того, как я травмировался, стало понятно, что на чемпионат мира надо прийти с той программой, которая есть. К сожалению, усложнить прыжок по времени уже не успеваю, потому что пропустил два или три недели до того момента, пока смог прыгать. Поэтому так, пока только прыжок.
К сожалению, сложность 5,2 балла. Уже перед этим тренировался, думал, что буду выполнять 5,6, хотя бы один из них потренировал. Но в настоящее время очень мало времени и травма очень опасная, чтобы с чистого листа выполнять такие прыжки... Нужно время подготовить их».
Напомним, что в середине сентября Чепурный получил повреждение пальцев во время тренировки упражнений на параллельных брусьях.
ЧМ пройдет в Индонезии с 19 по 25 октября. Финал в мужском опорном прыжке состоится в последний день соревнований.
