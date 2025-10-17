Украинец Назар Чепурный для Суспільне Спорт рассказал, что выступит на чемпионате мира-2025 по спортивной гимнастике только в опорном прыжке.

«Неправильно установил [брусья], неправильно рассчитал высоту, и палец у меня вышел в сторону. Я посмотрел на него, сам себе его вправил, но потом это потребовало определенного времени. Сейчас уже намного лучше, но из-за боли работаем как-то так (комментарий был взят 8 октября - прим.).

Вроде бы травма небольшая, но для такой специфики работы, как гимнастика, нужно немного больше восстановления. Как раз так получилось, что нам отменили этап Кубка мира в Париже и в этот же день, когда мы все должны были ехать в Париж, я начал тренировать новую усложнённую программу на дальнейшие соревнования.

На чемпионате мира будет только прыжок. Вообще отрабатываем все шесть снарядов потихоньку. Но уже после того, как я травмировался, стало понятно, что на чемпионат мира надо прийти с той программой, которая есть. К сожалению, усложнить прыжок по времени уже не успеваю, потому что пропустил два или три недели до того момента, пока смог прыгать. Поэтому так, пока только прыжок.

К сожалению, сложность 5,2 балла. Уже перед этим тренировался, думал, что буду выполнять 5,6, хотя бы один из них потренировал. Но в настоящее время очень мало времени и травма очень опасная, чтобы с чистого листа выполнять такие прыжки... Нужно время подготовить их».