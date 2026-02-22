Олег Гончар

Украинский гимнаст Назар Чепурний стал победителем первого этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в немецком Котбусе.

Чепурный завоевал золотую медаль в опорном прыжке. В финале украинец продемонстрировал лучший результат, получив от судей 14,716 балла. Эта оценка позволила ему опередить соперников и подняться на самую высокую ступень пьедестала.

Еще одна представительница Украины Богдана Ковалева выступила в финале упражнений на бревне. За свое выступление она набрала 11,566 балла и заняла шестое место. Этап в Котбусе открыл новый сезон Кубка мира и стал первым международным стартом года для украинских гимнастов.