Владимир Кириченко

Украинский гимнаст Назар Чепурный ответил на вопросы Tribuna.com о атмосфере в сборной Украины по спортивной гимнастике.

Как вообще сейчас атмосфера в команде?

«Атмосфера нормальная, рабочая, как всегда. После Олимпийских игр, как некоторые люди ушли из сборной, то атмосфера в разы улучшилась. Намного приятнее стало. Ребята стали более дружны, больше чувство команды у них появилось.

Я также стараюсь это продвигать. В основном атмосфера стала намного приятнее и гораздо приятнее условия внутри коллектива для работы».

Напомним, серебряный призёр Олимпиады в Париже Илья Ковтун сменил гражданство на хорватское. Игорь Радивилов объявил о завершении карьеры, также за сборную не выступает Радомир Стельмах.

На чемпионате мира-2025 Чепурный завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке.