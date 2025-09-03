Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в интервью Forbes отреагировала на допуск к международным турнирам нейтральных спортсменок с российским паспортом.

«Это несправедливость, которую мир не может игнорировать. Спорт не может оставаться нейтральным во время войны: каждая победа становится инструментом пропаганды, а участие (российских и белорусских спортсменов) подрывает те ценности, которые спорт должен отстаивать.

Война унесла жизни по крайней мере 648 детей, сотен спортсменов и тренеров, разрушила более 700 спортивных объектов. Украинские дети страдают от ракет и дронов, тогда как российские и белорусские дети тренируются и соревнуются.

Это несправедливость, которую мир не может игнорировать. Пока агрессия продолжается, эти спортсмены не должны принимать участие в международных соревнованиях.

Я призываю Международную федерацию гимнастики и спортивное сообщество провести четкую моральную черту – защита спорта начинается с защиты человеческой жизни».