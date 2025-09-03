Подкопаева призвала FIG изменить свое решение относительно допуска россиян
В мире продолжается поддержка террористов
около 2 часов назад
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в интервью Forbes отреагировала на допуск к международным турнирам нейтральных спортсменок с российским паспортом.
«Это несправедливость, которую мир не может игнорировать. Спорт не может оставаться нейтральным во время войны: каждая победа становится инструментом пропаганды, а участие (российских и белорусских спортсменов) подрывает те ценности, которые спорт должен отстаивать.
Война унесла жизни по крайней мере 648 детей, сотен спортсменов и тренеров, разрушила более 700 спортивных объектов. Украинские дети страдают от ракет и дронов, тогда как российские и белорусские дети тренируются и соревнуются.
Это несправедливость, которую мир не может игнорировать. Пока агрессия продолжается, эти спортсмены не должны принимать участие в международных соревнованиях.
Я призываю Международную федерацию гимнастики и спортивное сообщество провести четкую моральную черту – защита спорта начинается с защиты человеческой жизни».
В августе этого года FIG предоставила нейтральный статус пяти гимнасткам из России и Беларуси.
Среди них Ангелина Мельникова, которая выступает за ЦСКА и баллотировалась на местных выборах в Воронеже в апреле 2025 года, выиграв праймериз как кандидат от провластной партии «Единая Россия».
Ранее президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина рассказала о возможном бойкоте соревнований.