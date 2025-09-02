Олег Гончар

Украинская федерация гимнастики обратилась к Международной федерации гимнастики (FIG) с требованием пересмотреть решение о предоставлении «нейтрального» статуса пяти российским и белорусским гимнасткам для участия в Кубке мирового вызова в Париже, передает «Суспильне».

В частности, президент Украинской федерации гимнастики и главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Дерюгина выразила возмущение по поводу участия российской спортивной гимнастки Ангелины Мельниковой, которая представляет ЦСКА, подчиненный Министерству обороны РФ, открыто поддерживает войну против Украины, использовала символику «Z» и баллотировалась в депутаты от партии «Единая Россия».

Дерюгина подчеркнула, что действия таких спортсменов нарушают критерии нейтралитета, установленные FIG, и подрывают репутацию организации. Она отметила, что Украина может прибегнуть к «пассивному протесту», отказавшись от участия в соревнованиях, если «нейтральный» статус не будет отменен.

