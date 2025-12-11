Известный украинский гимнаст Петр Пахнюк прокомментировал назначение Евгения Козина на должность главного тренера мужской сборной Украины по спортивной гимнастике.

«Как же долго я этого ждал, как много усилий я приложил… Здесь должен был быть пост о Сартинском Геннадии Людвиговиче, но я подумал, что он этого не заслуживает.

Гена, на твоей совести десятки разрушенных судеб тренеров и спортсменов, украденные деньги у детей и полное разрушение мужской сборной и спортивного принципа в команде спортивной гимнастики.

Ты бессовестная, беспринципная и недалекая собака. А собаке, как говорил мой отец, собачья смерть.

Поздравляю всю украинскую гимнастическую общественность с назначением нового главного тренера мужской команды – Козина Евгения Николаевича, а также желаю успехов ему».