Сартинский покинул должность наставника сборной Украины по спортивной гимнастике
Известно имя нового главного тренера команды
35 минут назад
Геннадий Сартинский / Фото - Facebook
Известный специалист Евгений Козин стал новым наставником мужской сборной Украины по спортивной гимнастике. Об этом в соцсетях сообщил украинский гимнаст Петр Пахнюк.
До этого мужскую сборную возглавлял Геннадий Сартинский.
Весной представители национальной сборной Украины по спортивной гимнастике обвинили Украинскую федерацию гимнастики и вице-президентку организации Стеллу Захарову в «целенаправленном устранении» Сартинского.
Летом Сартинский не получил аккредитацию и не мог помочь сборной во время чемпионата Европы-2025.
