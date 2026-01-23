Чемпионат Польши. Галычанка – Люблин. Видеотрансляция на XSPORT
Украинки встретятся со второй командой польской Суперлиги
около 3 часов назад
Фото: Галичанка
24 января Галичанка в рамках 16 тура чемпионата Польши по гандболу встретится с Люблином.
Трансляция встречи состоится на телеканале XSPORT и Youtube канале XSPORT. Начало – в 17:00 по киевскому времени:
Отметим, что львовянки идут в турнирной таблице Суперлиги седьмыми с 6 победами и 9 поражениями, в то время как Люблин занимает вторую позицию – 13 побед и 2 поражения.
