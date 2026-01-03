Львовская "Галичанка" одержала победу в польской Суперлиге.
Лучшей бомбардиршей стала Светлана Гавриш с восемью мячами
Фото: ФГУ
Львовская Галичанка одержала победу над Рухом в польской Суперлиге.
В составе украинской команды самой результативной стала Светлана Гавриш, забросившая восемь мячей.
Чемпионат Польши. 13-й тур
Рух Калиш — Галичанка 29:33 (10:19)
Эта победа стала для Галичанки шестой в сезоне. После 13 матчей львовская команда имеет 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Польши.
