Чемпионат Польши. Кобежице – Галичанка. Видеотрансляция
Украинки попытаются прервать серию из 4 поражений подряд
около 2 часов назад
Фото: Галичанка
7 февраля Галычанка в рамках 18 тура чемпионата Польши по гандболу сыграет с Кобежице.
Трансляция встречи Кобежице – Галычанка состоится на Youtube канале XSPORT. Начало – в 17:00 по киевскому времени:
Напомним, что украинцы в турнирной таблице идут седьмыми с 6 победами в 17 матчах. В последних четырех матчах львовянки только проигрывали.
