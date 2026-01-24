Галичанка потерпела разгромное поражение от Люблина в чемпионате Польши
Украинский клуб уступил с разницей в 16 мячей
Львовская Галичанка потерпела разгромное поражение в матче 16-го тура чемпионата Польши по гандболу.
Украинский клуб уступил одному из лидеров турнира — Люблину.
Львовянки потерпели поражение с разницей в 16 мячей.
Чемпионат Польши. 16-й тур
Галичанка (Украина) – Люблин (Польша) – 20:36 (11:18)
