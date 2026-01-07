Чемпионат Польши. Заглембе – Галичанка. Видеотрансляция на XSPORT
Украинки сыграют с лидером польской Суперлиги
около 1 часа назад
Фото: Галичанка
Галичанка в рамках 14 тура чемпионата Польши по гандболу встретится с лидером Суперлиги Заглембе.
Трансляция матча Заглембе – Галичанка состоится на Youtube канале XSPORT. Начало – в 19:00 по киевскому времени:
Отметим, что Заглембе выиграло все 13 предыдущих матчей, в то время как Галичанка идет шестой с 6 победами.
Напомним, что накануне Галичанка обыграла Рух.
Поделиться