«Галичанка» начала с поражения в польской Суперлиге
Украинки в первом туре проиграли Пётркувии
около 2 часов назад
Фото: Галичанка
Галичанка в первом туре польской Суперлиги в гостях уступила Пйотрковии 23:38. Следующим соперником львовянок станет Старт из Эльблонга.
Польская Суперлига. 1-й тур
МКС Пйотрковия – Галичанка (Львов) 38:23 (21:10)
Галичанка: Диана Дмитришин – 7, Светлана Гавриш – 5, Карина Колодюк, Марьяна Маркевич, Анастасия Ткач, Ванесса Лакатош – по 2 гола, Екатерина Козак, Олеся Дьяченко, Анастасия Чаповская – по 1.
Напомним, что Галичанка выиграла Суперкубок Украины.
