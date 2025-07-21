Владимир Кириченко

Президент Международной федерации гандбола (IHF) Хассан Мустафа в письме к белорусской федерации гандбола сообщил, что организация направила письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой допустить российские и белорусские команды к международным турнирам.

Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте белорусской федерации гандбола.

«Я хотел бы сообщить вам, что IHF обращалась к МОК, подчеркнув от имени всей международной гандбольной семьи важность участия российских и белорусских команд в международных соревнованиях по гандболу в интересах дальнейшего развития и популяризации нашего любимого вида спорта во всем мире. После обмена информацией с МОК 5 июня 2025 года IHF представила МОК сценарий возможного возвращения национальных команд России и Беларуси на международные соревнования по гандболу. Несмотря на неоднократные напоминания, мы до сих пор ожидаем официального ответа от МОК. Как только мы получим какую-либо обратную связь от МОК, мы сообщим вам об этом».

Напомним, сборная Украины получила соперников на Евро-2026.