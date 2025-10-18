Мотор вылетел из Кубка вызова после второго поражения от Швиеси
Запорожская команда не преодолела дефицит первого матча
около 1 часа назад
Запорожский Мотор пытался отыграть отставание в шесть голов после выездного поражения от Швесы (25:31) в 1/32 финала Кубка вызова.
В первом тайме команда свела игру вничью (12:12), а во втором доминировала, одержав победу 26:24. Однако этого не хватило для прохода в 1/16 финала.
Гандбол. Кубок вызова. 1/32 финала
Мотор (Украина) – Швеса (Литва) 26:24 (25:31)
В прошлом сезоне команда дошла до 1/16 финала, проиграв в серии пенальти.
Поделиться