Сборная Украины проиграла Швейцарии на старте Yellow Cup
Сине-желтые уступили в первом товарищеском матче перед Евро-2026
около 1 часа назад
Украина начала Yellow Cup-2026 с поражения от хозяев Швейцарии со счетом 27:38.
В первом тайме швейцарцы захватили инициативу и ушли на перерыв с преимуществом 19:14. Во втором тайме сине-желтые не смогли сократить отставание, пропустив еще больше.
Yellow Cup-2026. Товарищеский матч
Швейцария — Украина — 38:27
Турнир в Швейцарии — ключевой этап подготовки к Евро-2026, куда Украина квалифицировалась по рейтингу третьих мест в группах.
Следующий матч Украины — против Северной Македонии пройдет 9 января в 18:45. 10 января — игра с Бахрейном в 16:30.