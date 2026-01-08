Олег Шумейко

Главный тренер мужской команды Украины Вадим Бражник по гандболу высказался пресс-службе ФГУ о подготовке команды к Евро-2026.

О составе команды:

Приятно видеть на всех позициях игроков, которых я хотел видеть. Это придаёт команде огонька, когда все игроки собираются, все, кто должен быть здесь. Как я уже сказал ранее, ещё есть два-три неплохих игрока, которые могли бы нас усилить и помочь на чемпионате Европы, но по разным причинам они не играют. Это уже другой вопрос.

Будем играть теми, кто может, теми, кто хочет. Желание играть за сборную, на мой взгляд, это самое важное. То есть здесь играют за своё государство, за Украину, играют сердцем.

О сильных сторонах в игре сборной Украины:

Как показал отбор, а также турнир в Румынии, у нас неплохое нападение. У нас есть игроки, которые могут забивать голы, есть крайние, которые завершают, есть хорошие полусредние. У нас есть кому забивать, также есть переход. Я хочу, чтобы мы много бегали, и над этим мы работаем на сборах. Хочется забивать лёгкие голы. И хочется, чтобы мы выглядели на уровне с такими командами, как Франция, Норвегия или Чехия, чтобы мы не уступали им в скорости и самоотдаче.

О сложности группы на Евро:

Там не может быть лёгких групп. Это чемпионат Европы. Возьмите группу Германия, Испания, Сербия, Австрия. У них что, лёгкая группа? Нет ни у кого лёгких групп. Все будут играть, все хотят выигрывать, все будут бороться. Чемпионат Европы и мы туда попали. Это уже для нас важный шаг в такие времена, когда идёт война и мы вынуждены играть свои матчи за границей, не дома, без зрителей, без поддержки. Но мы уже попали в финал. Довольно много стран, где всё хорошо и есть хорошие игроки, но они не попали. Был очень жёсткий отбор в группах. И то, что мы там на Евро, я считаю, это уже маленький шаг к нашему будущему, к развитию. Поэтому мы будем играть каждый матч на 150 процентов, ведь на 100 процентов – это мало.

Об игре Ивана Бурзака:

Да, я с ним разговаривал лично. Мне хочется, чтобы он уже стал таким лидером команды. Он уже много лет в национальной сборной, сейчас в хорошем клубе. Мы все видели его игры, особенно такие, как против «Киля». Он имеет много времени на площадке, набирается опыта, конечно, он становится сильнее. Это заметно, как заметен прогресс и у других игроков сборной Украины.

