Сборная Украины узнала соперника в квалификации чемпионата мира
Украинцы встретятся со Словакией
1 день назад
Фото: ФГУ
Сборная Украины получила соперника в квалификации чемпионата мира-2027 по гандболу.
По результатам Евро-2026, где «сине-жёлтые» в группе проиграли Норвегии, Франции и Чехии, определено, что украинцы сыграют во втором раунде квалификации ЧМ-2027. Сборная Украины встретится в двухматчевом противостоянии со Словакией. Победитель выйдет в решающую стадию отбора и сыграет за путевку на планетарное первенство.
