Капитан сборной Украины Захар Денисов поделился ожиданиями от решающего матча на Евро-2026, подчеркнув его особую важность для команды и дальнейших турнирных перспектив. Слова приводит Суспільне Спорт.

Мы все понимаем. Это наш последний матч на Евро-2026, но мы понимаем, что эта игра дает нам в дальнейшем. Это будет правильный, большой шаг к квалификации на чемпионат мира. Это очень важная игра, и мы с самого начала говорим о ней. Понимали, с кем будем играть первые два матча (Норвегия, Франция), что это за команды, какой там уровень.

Хотелось показать более достойную игру, но понимаем, что вся подготовка должна была идти к этому матчу [против Чехии]. Несмотря на те травмы, что у нас есть, мы будем выходить и отдавать все, что у нас есть, все силы и сердце. Надеемся на положительный результат, это очень важно для нас.