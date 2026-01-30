Олег Гончар

На чемпионате Европы-2026 по гандболу среди мужчин состоялись полуфинальные матчи, по итогам которых определились участники решающего поединка турнира.

В первом полуфинале сборная Германии обыграла Хорватию со счетом 31:28. Немцы захватили инициативу еще до перерыва, завершив первый тайм с преимуществом 17:15. После отдыха команда сохранила контроль над игрой, удержав минимальный плюс — 14:13 во второй половине встречи.

Вторую путевку в финал завоевала Дания, которая в напряженном матче победила Исландию — 31:28. Датчане выиграли оба тайма с минимальной разницей: 14:13 и 17:15, не позволив сопернику переломить ход поединка в концовке.

В матче за пятое место Португалия в драматичной борьбе взяла верх над Швецией — 36:35. После ничьей 16:16 в первом тайме команды устроили результативную перестрелку, в которой португальцы вырвали победу с минимальной разницей мячей.