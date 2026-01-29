Владимир Кириченко

Стали известны все полуфиналисты мужского чемпионата Европы-2026 по гандболу.

В последнем матче основного раунда турнира датчане разгромили норвежцев – 38:24. Таким образом, сборная Дании встретится в 1/2 финала с Исландией. В семи проведенных встречах текущего турнира вице-чемпионы одержали шесть побед.

В еще одном полуфинальном поединке Германия сыграет с хорватами, которые, как и датчане, победили в шести встречах из семи.

Матчи 1/2 финала состоятся 30 января, а чемпиона определят 1 февраля в датском Хернинге.

Напомним, в финальном матче чемпионата Европы-2024 в Германии французы завоевали свой четвертый чемпионский титул, одолев датчан (33:31), бронзовые награды взяли шведы, которые победили немцев (34:31).

Шведские гандболисты пять раз становились чемпионами Европы, по два золота у сборных Дании, Испании и Германии.

