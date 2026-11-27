На первом этапе Европейского кубка наций к тренерскому штабу сборной Украины присоединился 74-летний американец Барри Смит. В роли ассистента главного тренера он пять раз выигрывал Кубок Стэнли, а теперь будет работать с сине-желтыми как тренер-консультант.

В интервью пресс-службе ФХУ опытный специалист рассказал, как началось его сотрудничество с украинской командой. Первый контакт с представителями Украины состоялся в Румынии, где Смит проводил тренерский семинар в рамках международного юношеского турнира.

Первый контакт у меня состоялся в Румынии, где я проводил тренерский семинар в рамках международного юношеского турнира. Там мне удалось познакомиться с тренерами из многих разных стран. Я встретил одного знакомого, с которым уже пересекался ранее. Он был из Украины.

Позже мне позвонил мой друг Паша Найда. С ним была группа украинских хоккеистов, которые проходили тренировочный лагерь в Эри, штат Пенсильвания. Он сказал, что они собираются ехать к Ниагарскому водопаду. Он спросил, могут ли они по дороге заехать ко мне на дачу, которая расположена между Эри и Ниагарским водопадом.

Я, конечно, согласился. Ко мне на дачу приехали два микроавтобуса с хоккеистами и тренерами, и мы устроили совместное застолье. Приготовили еду на гриле, а ребята и девушки пошли купаться в озере. Потом я пригласил Скотти Боумена – моего друга, который живет в Баффало, – чтобы он пообщался с игроками и тренерами. Он приехал и выступил перед ними. Я также кратко обратился к присутствующим. После этого хоккеисты сели в микроавтобусы и уехали.

Впоследствии меня пригласили на видеоконференцию. Кажется, это было в августе – уже не помню точно. Там я пообщался с тренерами национальной сборной. Я сказал, что хотел бы с ними работать. Более того, для меня это была бы большая честь. Вот так всё и началось.

Эта работа может охватывать много разных аспектов. Самым важным фактором, который, на мой взгляд, в конечном итоге сыграл решающую роль, стала возможность работать с вашим главным тренером и его ассистентами, не пытаясь вмешиваться в их работу, а стремясь помочь.

Думаю, в течение первых двух дней мы присматривались друг к другу, пытаясь понять, в каком именно направлении я могу им пригодиться. Важно, что я не находился на скамейке тренера, поэтому мог наблюдать за игрой сверху, откуда её немного лучше видно. Во время перерывов между периодами я делал заметки. А после матча, конечно, готовил различные видеонарезки, которые тренеры могли использовать в работе с игроками. Они помогали разбирать игру, улучшать её, а также показывать положительные моменты — то, что игроки хорошо выполняли на площадке.

Я также общаюсь с игроками по отдельным аспектам игры, которые имеют очень большое значение. Во время перерывов между периодами мы кратко обсуждали, что положительно, а что отрицательно влияло на ход матча. После игры или на следующий день мы анализировали предыдущий матч, а затем обсуждали будущую игру. И в этот момент у меня также была возможность снова поработать с игроками.

Прежде всего, для меня было большой честью работать с этой командой. Знаете, несмотря на то, что раньше я работал в НХЛ, для меня это был очень хороший опыт — снова поработать с хоккеистами такого уровня. Игроки были открыты для любого общения, обсуждения игровых моментов и моих замечаний по игре.

С тренерами также было легко работать. Они очень профессионально подходили к своему делу. Тренерский штаб был небольшим, дополнительного персонала было немного. Но все были максимально сосредоточены на том, чтобы сделать для команды всё возможное и помочь ей достичь успеха. Что касается самой игры, то в двух из трёх матчей игроки продемонстрировали очень высокий уровень.

Меня поразило то, что все игроки приехали из разных стран и разных мест, где они выступают на клубном уровне. Очевидно, в своих командах они играли в другой хоккей, использовали другие тактические схемы. Ведь там они играют не под руководством тренеров, с которыми работают в сборной Украины. Собрались игроки из Финляндии, Швеции, Чехии, Словакии и многих других стран. Так что им нужно было за очень короткий промежуток времени – фактически за два дня – адаптироваться и начать играть по единой системе, которая была новой для всех игроков. И им это удалось. Это совсем нелегко, но они справились.

Я отправил команде несколько разных упражнений, которые можно выполнять на льду для улучшения атакующих действий, а также упражнения, направленные на повышение темпа игры. У меня есть возможность работать с Дмитрием Кобильником. Он очень хорошо работает с видеоматериалами и умеет делать заметки. К тому же он довольно хорошо владеет английским. Так что он взял мои заметки, которые я отправил, и передал их тренерам, чтобы они дополнили ими план тренировок на декабрь. В декабре, к сожалению, я не смогу приехать в Венгрию, но надеюсь, что смогу присутствовать на сборе в феврале.

Я сам предложил приехать в Украину, чтобы пообщаться с вашими детскими и юношескими тренерами. Но в тот момент для меня было опасно приезжать в Киев или вообще в Украину. Я готов приехать, но люди, с которыми я общался, хотят убедиться, что это будет безопасно и что для этого наступит подходящее время. Так что, возможно, в следующий раз.

Напоследок хочу сказать, что работать с украинской командой было действительно приятно, ведь у них был очень сплоченный коллектив... Как бы это лучше сказать... Игроки поддерживали друг друга, были друзьями. Все они приехали из разных мест, чтобы собраться вместе и сыграть эти матчи. И они прекрасно справились. Поэтому хочу отметить работу тренеров и игроков. Они все молодцы!