Эдмонтон победил Флориду, Колорадо одолел Нэшвилл, Питтсбург проиграл Сиэтлу
Торонто уступило Монреалю, Тампа обыграла Вашингтон
около 2 часов назад
НХЛ. Регулярный сезон
Детройт Ред Уингз — Коламбус Блю Джекетс — 4:3ОТ
Нью-Йорк Айлендерс — Сент-Луис Блюз — 1:2
Монреаль Канадиенс — Торонто Мэйпл Лифс — 5:2
Вашингтон Кэпиталз — Тампа-Бэй Лайтнинг — 3:5
Сан-Хосе Шаркс — Оттава Сенаторз — 2:3
Филадельфия Флайерз — Нью-Джерси Девилз — 6:3
Флорида Пантерз — Эдмонтон Ойлерз — 3:6
Питтсбург Пингвинз — Сиэтл Кракен — 2:3 (OT)
Нэшвилл Предаторз — Колорадо Эвеланш — 0:3
Юта Мамонт — Нью-Йорк Рейнджерс — 3:2
Анахайм Дакс — Вегас Голден Найтс — 4:3ОТ
Калгари Флеймз — Даллас Старз — 3:2Б
