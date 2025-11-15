НХЛ выбирает города для Кубка мира-2028: шесть претендентов уже подали заявки
После восьмилетнего перерыва Кубок мира по хоккею может вернуться в новом формате
около 11 часов назад
Национальная хоккейная лига (НХЛ) одобрила заявки шести городов в Северной Америке и Европе на проведение Кубка мира-2028. Сколько именно локаций получат право принимать матчи турнира, пока не уточняется.
Процесс рассмотрения продолжается, и мы активно работаем над этим. Надеемся объявить организаторов как в Северной Америке, так и в Европе накануне или уже во время Олимпийских игр.
Кубок мира — международное хоккейное соревнование, которое проходило трижды: в 1996, 2004 и 2016 годах. Последним победителем стала сборная Канады.
«Не всеми довольны, но есть позитив». Христич — о новичках и выступлении на European Cup of Nations.
Поделиться