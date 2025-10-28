Олег Гончар

Бывшему нападающему НХЛ Райану Кеслеру предъявили обвинения в двух преступлениях сексуального насилия четвертой степени. Об этом сообщает The Athletic.

Такие преступления считаются наименее тяжкими в этой категории в зависимости от законодательства штата.

41-летний Кеслер появился в суде в Блумфилд-Хиллз, Мичиган, где заявил о непричастности к событиям 1 января. Обвинения были предъявлены 23 октября. Полиция Орчард-Лейк подтвердила это, отметив, что Кеслер внес залог в $50 тыс. Детали не разглашаются.

Адвокат Роберт Морад заявил, что его подзащитный категорически отрицает обвинения и полностью невиновен.

«Обвинения необоснованны, и он готов бороться в суде. Просим уважать его приватность и судебную систему. После представления всех фактов он будет оправдан».

Кеслер играл за Ванкувер Кэнакс и Анахайм Дакс с 2003 по 2019 год. Участвовал в Олимпиадах 2010 и 2014 за сборную США.