Олег Гончар

Нападающий Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби повторил рекорд НХЛ, установленный Стивом Айзерманом, по количеству сезонов в статусе постоянного капитана команды, сообщила пресс-служба лиги.

В выездном матче против Нью-Йорк Рейнджерс на арене Мэдисон Сквер Гарден 38-летний Кросби начал свой 19-й подряд регулярный сезон как капитан Пингвинз. Этот статус он получил в сезоне 2007/2008.

Такое же количество сезонов подряд (19) капитаном Детройт Ред Уингз был Стив Айзерман (1986/1987–2005/2006, за исключением локаутного сезона 2004/2005).

Кросби, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, также является рекордсменом НХЛ по количеству сезонов со средней результативностью не менее одного очка за игру (20 сезонов).

Напомним, ранее Натан Макиннон стал лучшим бомбардиром в истории Колорадо.