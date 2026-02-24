Олег Гончар

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал отказ женской сборной США по хоккею от встречи с президентом Дональдом Трампом после победы на Олимпиаде-2026.

Гашек публично поддержал спортсменок, поблагодарив их за принятое решение. В посте в социальной сети Х он резко раскритиковал президента США и заявил, что команда проявила принципиальность. По словам чеха, хоккеистки продемонстрировали смелость, отказавшись от участия в официальном мероприятии.

Ранее Трамп пригласил мужскую и женскую сборные, которые завоевали золото на Играх-2026, на свое традиционное обращение к Конгрессу. Женская команда сообщила, что не сможет присутствовать из-за ранее запланированных обязательств.