«Позор и отвратительно». Гашек – о поздравлении Трампа с путиным
Чешская легенда хоккея возмутился жестом Дональда
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек опубликовал пост в Х, в котором резко раскритиковал встречу президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным.
Это огромный позор! Так приветствуют самого большого преступника XXI века, ответственного за смерть и увечья более миллиона человек? Более чем отвратительно со стороны президента США.
«Что происходит с нашим миром?» Рыжикова — о саммите Трампа и Путина.