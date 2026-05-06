Илья Коренчук стал игроком Киев Кэпиталз
31-летний нападающий Илья Коренчук стал первым новичком представителя Украины в Балтийской лиге Киев Кэпиталз в текущий межсезонье.
На взрослом уровне форвард нашей национальной сборной начал карьеру в составе Кременчуга, а также в чемпионате Украины выступал за Донбасс и Альтаир.
За рубежом хоккеист защищал цвета польских клубов Торунь, Тыхы, Заглембе, а также британского Милтон Кейнс Лайтнинг.
В составе сборной Украины по хоккею Коренчук завоевывал бронзовые медали чемпионата мира в дивизионе 1А, а также дважды выигрывал бронзу в дивизионе 1В.
На клубном уровне Илья трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал серебряные награды и один раз – бронзовые. Также в его активе бронзовые медали чемпионата Польши.