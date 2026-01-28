Киев Кэпиталз уступили и потеряли возможность вернуться на первое место Балтийской лиги.
Украинцы проиграли Пантере
около 2 часов назад
Фото: Киев Кэпиталз
Киев Кэпиталз в рамках регулярного чемпионата Балтийской лиги уступили Пантере 4:5 ОТ.
Украинцам не удалось вернуть себе первую строчку турнирной таблицы «гладкого» чемпионата. Мого, которое также уступило в этом туре, лидирует с 50 очками в 30 матчах. Киевляне при идентичном количестве игр имеют в активе 49 зачётных пунктов.
Балтийская лига
Киев Кэпиталз – Пантера 4:5 ОТ
Напомним, что накануне Киев Кэпиталз обыграли Энергию.
