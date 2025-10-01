Киев Кэпиталз одержал минимальную победу в Балтийской лиге
Украинская команда выиграла матч с пятью шайбами
около 3 часов назад
Хоккейный клуб Киев Кэпиталз одержал победу над Могу со счетом 3:2 в напряженном матче.
Киев Кэпиталз доминировал в первом периоде, забив три шайбы за три минуты. Могу ответил двумя голами во втором периоде, но не смог сравнять счет.
Балтийская лига. Регулярный чемпионат
Киев Кэпиталз – Могу – 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)
Шайбы:
1:0 – Лаурис Бажарунс, 09:23
2:0 – Андрей Костюк, 11:14
3:0 – Денис Гончаренко, 12:06
3:1 – Кристерс Ансонс, 21:00
3:2 – Кришьянис Редлихс, 31:50
Эта победа укрепляет позиции Киев Кэпиталз на первом месте в турнирной таблице. Могу сейчас идет пятым.
Напомним, ранее Киев Кэпиталз уверенно победили Энергию.
Поделиться