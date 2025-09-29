Киев Кэпиталз одержал пятую победу в Балтийской лиге
Украинский коллектив во второй раз обыграл Энергию
Киев Кэпиталз в матче регулярного чемпионата Балтийской лиги минимально обыграл Энергию Электранай.
Украинская команда пропустила первой, но к завершению второго периода сумела сравнять счет в встрече. В третьей 20-минутке киевляне перестреляли соперника и одержали пятую победу в соревнованиях.
Балтийская лига. Регулярный чемпионат
Киев Кэпиталз – Энергия 3:2 (0:1; 1:0; 2:1)
Шайбы:
0:1 – Гуцу (Красильниковас), 12:31
1:1 – Карсумс (Баярунс, Янсонс, – большинство), 38:14
2:1 – Гончаренко (Кривоножкин, Шамардин), 46:06
2:2 – Гайдаускас, 46:22
3:2 – Фурса (Ципрусс), 46:45
Напомним, что накануне Киев Кэпиталз разгромили Энергию, забросив 7 шайб.
