Киев Кэпиталз победил ХС Рига
Украинцы победили благодаря четырём голам
2 дня назад
Хоккейный клуб Киев Кэпиталз одержал убедительную победу над ХС Рига в матче Балтийской хоккейной лиги — 4:2.
Первую шайбу забросил Александр Валькун. Вторую — Сэм Ху, а третью — Кристиан Зелтс. Латвийцы отыграли один гол после броска Элмарса Муйжниекса.
Позже Робертс Янис сократил отставание до минимума.
Финальную шайбу забросил Мартиньш Карсумс — 4:2.
Балтийская лига
Киев Кэпиталз — ХС Рига 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Поделиться