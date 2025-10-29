Земгале вырвал победу у Киев Кэпиталз в Балтийской лиге
Латвийская команда обыграла киевлян со счетом 3:2
14 минут назад
В матче Балтийской лиги Киев Кэпиталз уступил Земгале со счетом 2:3.
Киевская команда начала уверенно, забив в первом периоде, но гости из Латвии переломили ход игры и одержали победу благодаря голу Марениса.
Киев Кэпиталз — Земгале — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Шайбы:
1:0 Ху (Гончаренко), 09:19 ГМ
1:1 Миллерс (Сейлис, Маренис), 02:30
2:1 Карсумс (Баярунс, Янсонс), 31:18
2:2 Брантс (Маренис), 33:24
2:3 Маренис (Грицинскис, Раяла), 55:01
Напомним, ранее Киев Кэпиталз одержал победу над литовским Хоккей Панкс.
