Олег Гончар

Хоккейный клуб Киев Кэпиталз объявил о подписании контракта с 23-летним украинским нападающим Денисом Гончаренко, который будет выступать за команду в новом сезоне.

Гончаренко – воспитанник херсонского Днепра, где играл за юношеские команды разных возрастных категорий. Позже он присоединился к киевскому Соколу, цвета которого защищал до сезона 2022/2023.

После этого Денис начал зарубежную карьеру. В США он выступал за команды Миссисипи Си Вулвз и Виллмер ВорХоукс, а в Европе набирался опыта в литовском Каунас Сити и итальянском Перджине.

Также Гончаренко имеет опыт выступлений за молодежную сборную Украины (U-20), куда вызывался ранее.

Напомним, Киев Кэпиталз сменил тренерский штаб перед дебютом в Балтийском чемпионате.