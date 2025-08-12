Киев Кэпиталз подписали украинского нападающего Гончаренко
Форвард возвращается в Украину после выступлений в США и Европе
около 2 часов назад
Хоккейный клуб Киев Кэпиталз объявил о подписании контракта с 23-летним украинским нападающим Денисом Гончаренко, который будет выступать за команду в новом сезоне.
Гончаренко – воспитанник херсонского Днепра, где играл за юношеские команды разных возрастных категорий. Позже он присоединился к киевскому Соколу, цвета которого защищал до сезона 2022/2023.
После этого Денис начал зарубежную карьеру. В США он выступал за команды Миссисипи Си Вулвз и Виллмер ВорХоукс, а в Европе набирался опыта в литовском Каунас Сити и итальянском Перджине.
Также Гончаренко имеет опыт выступлений за молодежную сборную Украины (U-20), куда вызывался ранее.
