Киев Кэпиталз потерпели первое поражение в Балтийской лиге
Украинский коллектив в овертайме проиграл Лиепае
около 1 часа назад
Фото: Киев Кэпиталз
Киев Кэпиталз в третьем туре Балтийской лиги потерпели первое поражение в чемпионате.
Украинский коллектив уступил Лиепае. Кияне отыгрались по ходу встречи с 1:4, но все же проиграли в овертайме.
Балтийская лига. Регулярный чемпионат
Киев Кэпиталз – Лиепая ОТ 4:5
Шайбы:
1:0 – Даниил Фурса 1:36
1:1 – Паулс Сварс 3:49 Б
1:2 – Валтерс Нидрайс 8:12
1:3 – Паулс Сварс 33:01
1:4 – Доминикас Садаускас 36:44
2:4 – Алексей Мельников 41:42
3:4 – Эдуардс Хуго Янсонс 55:53 Б
4:4 – Рустамс Беговс 59:04
4:5 – Карлис Озолиньш 61:03
Напомним, что накануне Киев Кэпиталз переиграли Пантер.
