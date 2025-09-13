Александр Сукманский

Киев Кэпиталз провели свой первый матч в Балтийской лиге. Соперником вице-чемпиона Украины стал один из фаворитов чемпионата – Земгале, который в прошлые сезоны доходил до финала и дважды подряд завоевывал титул.

Несмотря на статус соперника, команда Олега Тимченко проявила характер и победила 3:2 в овертайме.

Счет открыл Мартиньш Карсумс, который еще в прошлом сезоне был одним из лидеров Земгале. Однако в конце первого периода хозяева восстановили равновесие – Рихардс Маренис забросил в меньшинстве.

Во второй двадцатиминутке киевляне снова вышли вперед – шайба на счету Дениса Гончаренко, ассистировал ему эстонский легионер Даниил Фурса. Однако в заключительной трети игры латвийский клуб сравнял счет усилиями Кристрса Браунса.

Исход встречи решил овертайм, где уже на 18-й секунде Даниил Фурса подарил украинской команде историческую победу и стал главным героем этого дня.

Земгале (Латвия) – Киев Кэпиталз (Украина) 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Карсумс, 15:37, 1:1 – Маренис, 19:36, 1:2 – Гончаренко, 30:08, 2:2 – Браунс, 49:41, 2:3 – Фурса, 60:18.

Следующий матч Киев Кэпиталз проведут 17 сентября против эстонского клуба Пантер, который имеет два очка после двух сыгранных поединков.