Киев-Кэпиталз разгромил Ригу в Балтийской лиге
Украинский клуб доминировал с первого периода
около 1 часа назад
В рамках очередного матча регулярного чемпионата Балтийской лиги Киев Кэпиталз победил латвийскую хоккейную школу Рига со счетом 7:2.
С первого периода украинский клуб завладел преимуществом и наращивал отрыв.
Рига — Киев Кэпиталз — 2:7 (1:4, 0:3, 1:0)
Шайбы:
1:0 – Андрей Кривоношкин
1:1 – Александр Бишкинс
2:1 – Андрей Кривоношкин
3:1 – Ренарс Ципрус
4:1 – Рустамс Беговс
5:1 – Эдуардс Хуго Янсонс
6:1 – Александр Валькун
7:1 – Лаурис Баярунас
7:2 – Крістерс Обукс
Напомним, ранее Киев Кэпиталз проиграли Призме из Риги.
