Киев Кэпиталз обыграл Лиепаю в Балтийской лиге
Денис Гончаренко оформил дубль
около 1 часа назад
Киев Кэпиталз одержал важную победу в матче Балтийской хоккейной лиги, обыграв латвийскую Лиепаю.
Ключевую роль в успехе киевлян сыграл Денис Гончаренко, который оформил дубль.
Балтийская лига. Регулярный чемпионат
Лиепая – Киев Кэпиталз 3:4 ОТ (0:1, 1:2, 1:1, 0:1)
1:0 — Денис Гончаренко (ассистенты: №95 Иван Шамардин, №67 Сэм Ху) — 16:44
1:1 — Адрианс Берзиньш — 27:59
2:1 — Кристианс Зелтс (Карсумс, Байарунс) — 30:39
2:2 — Карлис Озолиньш — 31:32
3:2 — Сэм Ху (ассистент: №87 Даниил Фурса) — 53:48
3:3 — Риналдс Вуткевичс — 59:51
4:3 (ОТ) — Денис Гончаренко (ассистенты: Ху, Костюк) — 61:00
Благодаря этому триумфу украинский клуб возглавил турнирную таблицу, имея в активе 15 очков.
