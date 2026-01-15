Київ Кепіталз вийшли на серію перемог та зберегли перше місце у Балтійській лізі
Украинцы забросили 6 шайб Призме
Киев Кэпиталз в рамках регулярного чемпионата Балтийской лиги по хоккею обыграли Призму из Риги.
Украинский коллектив завоевал вторую подряд победу и сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице БЛ. Киевляне за 27 игр имеют 21 победу и 46 очков в активе.
Латвийская лига
Киев Кэпиталз – Призма 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
Накануне Киев Кэпиталз обыграли Хоккей Панкс.
