Киев получил от города-побратима Хельсинки два ледовых комбайна, которые будут использовать для поддержания городской ледовой арены в надлежащем состоянии. Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Елена Говорова.

«От Киева искренне благодарю город-побратим Хельсинки за переданные ледовые комбайны. Этот жест поддержки – не только о технике, но и о настоящем партнерстве, солидарности и заботе. Такая помощь особенно ценна во время войны. Ведь когда страна каждый день борется за свободу, спорт остается источником силы и помогает сохранять баланс. Поэтому мы должны развивать спортивную инфраструктуру – для формирования здоровой выносливой нации», – отметила Елена Говорова.

Получателем стало коммунальное предприятие «Спортивный комплекс», подчиненное Департаменту молодежи и спорта КГГА.

Справочно:

Zamboni – это специальная машина, которая используется для ухода за ледовыми катками. Основное назначение: очистка льда, выравнивание поверхности, нанесение тонкого слоя воды, который быстро замерзает и образует гладкий, блестящий лед.