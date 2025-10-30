Олег Гончар

В турнирной таблице лидируют Юта Мамонт на Западе и Нью-Джерси Девилз на Востоке. В ночь на 30 октября прошел очередной матч регулярного сезона НХЛ 2025/2026. Единственный матч дня завершился разгромной победой Коламбус Блю Джекетс над Торонто Мейпл Лифс со счетом 6:3.

Матч подчеркнул наступательный потенциал Коламбуса, который воспользовался слабостями соперника в обороне.

Коламбус – Торонто – 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

Шайбы:

1:0 – 6 Силлинджер (Оливер, Койл)

2:0 – 11 Веренски (Оливер, Койл)

2:1 – 22 Блейз (Лоренц, Маккейб)

3:1 – 28 Проворов (Марченко, Воронков)

4:1 – 33 Силлинджер (Веренски, Койл)

5:1 – 37 Фаббро (Силлинджер, Оливер)

6:1 – 47 Оливер (Койл)

6:2 – 55 Таварес (Робертсон, Низ)

6:3 – 58 Робертсон (Блейз, Доми)

Вратари: Мерзликин 33/36 - Примо 18/24.

Это поражение стало шестым для Мейпл Лифс в 11 матчах текущего сезона. Клуб в настоящее время занимает девятую позицию в таблице Восточной конференции, имея 11 очков.

Коламбус под руководством Дина Эвасона провел 10 матчей, набрал 12 баллов и расположился на седьмом месте в конференции.

В настоящее время Западную конференцию возглавляет Юта Мамонт с 16 очками после 11 матчей. На Востоке первенство удерживает Нью-Джерси Девилз, также с 16 очками, но после 10 игр.