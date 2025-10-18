Кременчуг разгромил Црвену Звезду в Континентальном кубке
Украинская команда лидирует в группе после двух побед
16 минут назад
18 октября в первом раунде группового этапа Континентального кубка Кременчуг разгромил Црвену Звезду со счетом 12:0.
Кременчуг с первых минут захватил инициативу, забросив четыре шайбы в первом периоде. Эффективная игра в атаке и надежная защита не оставили Црвене Звезде ни шанса. Середницкий и Лялька стали ключевыми в атаке, а Матусевич цементировал игру передачами. Сербская команда выглядела беспомощной, не создав серьезных моментов.
Континентальный кубок. Первый раунд.
Црвена Звезда – Кременчуг 0:12 (0:4, 0:4, 0:4)
Шайбы:
0:1 — Абаджян (Брага, Матусевич, меньш.), 04:44
0:2 — Брага (Абаджян, Панков), 11:15
0:3 — Попережай (Абаджян), 13:53
0:4 — Панков (Лялька, больш.), 19:08
0:5 — Брага (Матусевич, Целогородцев, больш.), 28:48
0:6 — Середницкий (Панков), 29:55
0:7 — Середницкий (Лялька), 34:54
0:8 — Брага (Матусевич, Абаджян, больш.), 35:58
0:9 — Лялька (Матусевич), 49:29
0:10 — Лялька (Середницкий, Андрющенко), 52:01
0:11 — Середницкий (Лялька, Матусевич), 57:13
0:12 — Попережай (Матусевич), 57:50
В первом матче Кременчуг обыграл Академию Будапешт (3:2), а Црвена Звезда проиграла Георгене (0:13). 19 октября, Кременчуг сыграет с Георгене за выход во второй раунд.