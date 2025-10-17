Кременчуг впервые в истории одержал победу в Континентальном кубке
Кременчужане минимально обыграли Академию Будапешт
35 минут назад
Фото: Кременчуг
Кременчуг победоносно дебютировал на старте первого раунда розыгрыша Континентального кубка.
В группе B, матчи которой проходят в румынском Георгени, чемпионы Украины минимально обыграли венгерскую Академию Будапешт 3:2. Шайбами в составе украинцев отличились Владислав Брага, Вячеслав Андрушенко и Михаил Геворкян.
Континентальный кубок. 1-й раунд. Группа B
Кременчуг – Академия Будапешт 3:2
В следующих матчах Кременчуг сразится с сербской Црвеной Звездой (18 октября) и румынским Георгени (19 октября).
Отметим, что это первая победа Кременчуга в Континентальном кубке. В обоих выступлениях в КК (в 2015 и 2022 годах) кременчужане потерпели шесть поражений.