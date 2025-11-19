Кросби о Олимпиаде-2026: «Надеюсь, что не последняя»
Капитан Питтсбурга хочет играть за сборную Канады как можно дольше
около 2 часов назад
Сидни Кросби
38-летний игрок Питтсбурга Сидни Кросби заявил в интервью CBC Sports, что не готов ставить точку после Олимпийских игр-2026.
Кросби — двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014), чемпион мира и автор «золотой» шайбы в финале Ванкувера-2010.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Игроки НХЛ вернутся на Игры впервые с 2014 года.
Напомним, Кросби побил клубный рекорд Питтсбурга по очкам.