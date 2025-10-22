Олег Гончар

Капитан Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби установил новый клубный рекорд по набранным очкам в НХЛ, включая плей-офф, в игре против Ванкувер Кэнакс (5:1). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

38-летний канадец забросил шайбу, доведя свой актив до 1896 очков (700 голов + 1196 передач). Это позволило ему превзойти рекорд легендарного Марио Лемье (1895) и закрепиться на седьмом месте среди всех хоккеистов НХЛ по этому показателю. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (3237 очков), а лучший среди россиян Александр Овечкин занимает 11-е место с 1775 очками.

Этот результат подчеркивает статус Кросби как одного из величайших игроков в истории лиги. Его вклад в три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) и стабильная результативность укрепляют легендарную карьеру.