Кросби обогнал Лемье и стал 8-м бомбардиром в истории НХЛ
Новый рекорд для капитана Пингвинз
около 9 часов назад
Сидни Кросби
Капитан Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби набрал 1724-е очко в НХЛ в матче против Монреаль Канадиенс.
Благодаря этому достижению Кросби обошел Марио Лемью (1723), заняв 8-е место в историческом списке бомбардиров.
В игре на PPG Paints Arena Кросби забил гол и отдал ассист. Следующая цель Кросби — Стив Айзерман (1755 очков).
Кросби уже является лучшим бомбардиром в истории Пингвинз.