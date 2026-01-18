Олег Гончар

Сидни Кросби установил сразу два исторических достижения в матче регулярного чемпионата НХЛ против Коламбус Блю Джекетс.

В поединке Питтсбург Пингвинз уступил Коламбус Блю Джекетс со счетом 3:4 в серии буллитов. Кросби отметился голом и результативной передачей.

Благодаря этому Кросби в 582-й раз в карьере участвовал в голе, который выводил его команду вперед. По этому показателю он обошел Рона Фрэнсиса и вышел на третье место в истории НХЛ. Выше располагаются только Уэйн Гретцки (742) и Яромир Ягр (644).

Также канадец поднялся на третью ступеньку по количеству шайб, которые сравнивали счет в третьем периоде. Кросби опередил Яромира Ягра (107), уступая только Уэйну Гретцки (135) и Марку Мессье (112).

В текущем сезоне 38-летний форвард провел 47 матчей, в которых забросил 26 шайб и отдал 27 результативных передач. В общей сложности в регулярных чемпионатах НХЛ он сыграл 1399 матчей и набрал 1740 очков (651 гол + 1089 ассистов) с показателем полезности +197.

Напомним, Кросби обошел Лемье и стал 8-м бомбардиром в истории НХЛ.