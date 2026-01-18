Кросби покорились два исторических достижения в НХЛ
Сидней поражает своей результативностью
около 1 часа назад
Сидни Кросби установил сразу два исторических достижения в матче регулярного чемпионата НХЛ против Коламбус Блю Джекетс.
В поединке Питтсбург Пингвинз уступил Коламбус Блю Джекетс со счетом 3:4 в серии буллитов. Кросби отметился голом и результативной передачей.
Благодаря этому Кросби в 582-й раз в карьере участвовал в голе, который выводил его команду вперед. По этому показателю он обошел Рона Фрэнсиса и вышел на третье место в истории НХЛ. Выше располагаются только Уэйн Гретцки (742) и Яромир Ягр (644).
Также канадец поднялся на третью ступеньку по количеству шайб, которые сравнивали счет в третьем периоде. Кросби опередил Яромира Ягра (107), уступая только Уэйну Гретцки (135) и Марку Мессье (112).
В текущем сезоне 38-летний форвард провел 47 матчей, в которых забросил 26 шайб и отдал 27 результативных передач. В общей сложности в регулярных чемпионатах НХЛ он сыграл 1399 матчей и набрал 1740 очков (651 гол + 1089 ассистов) с показателем полезности +197.
Напомним, Кросби обошел Лемье и стал 8-м бомбардиром в истории НХЛ.