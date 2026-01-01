Олег Гончар

Нападающий Колорадо Эвеланш Натан Маккиннон преодолел рубеж в 400 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Маккиннон отличился дублем в матче против Сент-Луис Блюз (6:1), где вторая шайба стала для него юбилейной — 400-й в карьере.

Канадец стал 14-м действующим игроком и 114-м в истории НХЛ, кто достиг этой отметки. Маккиннон забивает не менее 30 голов в восьми из последних девяти сезонов.

В этом сезоне лидирует в лиге с 34 шайбами в 39 играх. В прошлом — 32 гола в 79 матчах, в сезоне-2023/24 — карьерный рекорд 51 гол.